<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><samlp:AuthnRequest xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" ID="kbcgonaapaponlfneibmobnhkihcanobokaocalm" Version="2.0" IssueInstant="2016-08-26T13:14:50Z" ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" ProviderName="clickability.com" AssertionConsumerServiceURL="http://www.ominecaexpress.com/s"><saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">http://www.ominecaexpress.com</saml:Issuer></samlp:AuthnRequest>